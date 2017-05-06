Другий тур президентських виборів у Франції вже стартував на двох островах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори у Франції

У суботу голосування проходитиме в половині заморських територій Франції

На островах Сен-П'єр і Мікелон вже проходить голосування другого туру виборів президента Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

Дані острови є заморськими територіями Франції. Голосування на цих територіях відбувається раніше через велику різницю часових поясів.

Зазначаєтсья, що майже 5000 чоловік зареєстровані в списку виборців.

У суботу голосування проходить в половині заморських територій Франції. Пізніше до Сен-П'єр і Мікелон приєднаються виборці Гваделупи, Мартініки, Французької Гвіани і Французької Полінезії.

На більшій частині Франції виборчі дільниці відкриються в неділю вранці.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичним.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

Читайте також матеріал «Главкома»: «Французькі вибори. Інтрига є?»