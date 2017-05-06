Другий тур президентських виборів у Франції вже стартував на двох островах
- Сьогодні, 21:13
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У суботу голосування проходитиме в половині заморських територій Франції
На островах Сен-П'єр і Мікелон вже проходить голосування другого туру виборів президента Франції.
Про це повідомляє Le Figaro.
Дані острови є заморськими територіями Франції. Голосування на цих територіях відбувається раніше через велику різницю часових поясів.
Зазначаєтсья, що майже 5000 чоловік зареєстровані в списку виборців.
У суботу голосування проходить в половині заморських територій Франції. Пізніше до Сен-П'єр і Мікелон приєднаються виборці Гваделупи, Мартініки, Французької Гвіани і Французької Полінезії.
На більшій частині Франції виборчі дільниці відкриються в неділю вранці.
Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.
За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.
Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичним.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.
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