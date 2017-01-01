Дружина мера Дніпра стала суддею

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Марина Філатова

Філатов пообіцяв дружині подарувати свисток, секундомір і пістолет

Дружина міського голова Дніпра Бориса Філатова стала суддею з легкої атлетики. Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

«Моя друга половина здала іспит на суддю. Вчора всю ніч вчила білети. На професійну суддю....З легкої атлетики.... Пишаюся. Ти молодець.... Політолог став суддею», - написав мер Дніпра.

Він пообіцяв дружині подарувати свисток, секундомір і пістолет.

Дружину ФІлатова вже привітав Дмитро Ярош.

«Від нас з Олею велике вітання твоїй дружині!», - написав у Фейсбуці Ярош.

Раніше повідомлялося, що Марина Філатова вирішила зайнятися розвитком масового спорту.

Після двох років тренувань дружина мера Дніпропетровська Марина Філатова у квітні 2016 року змогла здолати 42 км на 40-му паризькому марафоні.