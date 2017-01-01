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    Два фігуранти справи Мартиненка поїхали за кордон і не повернулися

    • Сьогодні, 18:24
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    Роман Симків
    Фото: Станіслав Груздєв
    Роман Симків

    Вони виїхали за межі країни в один день. Сталося це одночасно з підготовкою підозри

    Директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін і замдиректора держконцерну «Ядерне паливо» Володимир Богданець, які фігурують у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, покинули Україну. Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Сімків.

    «29 березня, в один день, Сорокін і Богданець поїхали за кордон. Відтоді вони не поверталися», - сказав він.

    «Їм якраз підготували підозру. Я допускаю, вони дізналися про це», - додав прокурор.

    Раніше сьогодні Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки

    Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    Джерело: Цензор.НЕТ

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