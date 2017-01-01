Двох українців довічно відсторонили від футболу за матч у «збірній ДНР»

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Артем Євланов у складі команди із «ДНР»

Відповідне рішення прийнято сьогодні у Федерації футболу України

Двоє українських футболістів, які грали за так звану «збірну ДНР» довічно дискваліфіковані Контрольно-дисциплінарним комітетом Федерації футболу України. Про це посилаючись на власні джерела повідомляє «Футбол 24».

Мова йде футболістів Сергія Артюхіна та Артема Євланова .За інформацією видання, Служба безпеки України передала в ФФУ документи, в яких повідомляється, що Артюх та Євланов брали участь в матчах за «збірну ДНР», а зараз намагаються знайти собі клуби в Україні.

Федерація футболу України, у свою чергу, звернулася в КДК ФФУ і передала відповідні документи. На підставі документів СБУ сьогодні Комітет прийняв рішення про довічну дискваліфікацію цих гравців.

Артюх виступав у багатьох українських клубах, включаючи «Ворсклу» та «Сталь», кольори яких захищав у Вищій лізі. Євланов грав за «Закарпаття», «Титан», а також спробував свої сили у ряді словацьких клубів. Останній час 32-річний гравець виступав у «турнірах ДНР» у складі донецького ФК «Побєда».

Як відомо, раніше аналогічне рішення було прийнято по Олександру Ясковічу, який виступав за «збірну ЛНР».