Двоє українських військових загинули на Донбасі минулої доби

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АТО на Донбасі

13 військових зазнали поранень, серед них одна жінка

Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО двоє українських військових загинули та 13 зазнали поранень і травм.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 13 зазнали поранень та травм, серед яких одна жінка», – повідомив Лисенко.

Як повідомлялося, бойовики за добу 69 разів обстріляли сили АТО.

Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам’янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП противника била по опорних пунктах наших військ у районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціях поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського.

Нагадаємо, бійцям АТО з 1 квітня збільшать додаткові виплати.