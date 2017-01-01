  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Двоє українських військових загинули на Донбасі минулої доби

    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка
    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    13 військових зазнали поранень, серед них одна жінка

    Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО двоє українських військових загинули та 13 зазнали поранень і травм.

    Читайте також

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 13 зазнали поранень та травм, серед яких одна жінка», – повідомив Лисенко.

    Як повідомлялося, бойовики за добу 69 разів обстріляли сили АТО.

    Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам’янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП противника била по опорних пунктах наших військ у районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціях поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського.

    Нагадаємо, бійцям АТО з 1 квітня збільшать додаткові виплати.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ