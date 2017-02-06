  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Джемілєв прогнозує відмову Москви від Криму і крах РФ

    • Сьогодні, 09:55
    • Розсилка
    Мустафа Джемілєв
    Мустафа Джемілєв

    Джемілєв зазначив, що утримання окупованого Криму дуже дорого обходиться Росії

    Утримання окупованого Криму обходиться Росії дуже дорого, тому є ймовірність, що через деякий час Кремль від нього відмовиться. Таку думку висловив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв в інтерв'ю «Апострофу».

    «Звичайно Росії це обходиться дуже дорого, але я думаю, що Путін, коли розв'язував цю авантюру розраховував на те, що йому вдасться встановити режим у Києві, схожий на режим Януковича, який погодиться з окупацією. Але цього не вийшло», - говорить політик.

    Читайте також

    Джемілєв підкреслив, що за допомогою пропаганди на захопленні Криму Путін побудував колосальний псевдопатріотизм.

    «Відмова Путіна від Криму буде схожа на політичне харакірі для нього особисто», - вважає нардеп.

    При цьому він зазначив, що санкції наносять потужний удар по економіці РФ: «Якщо так буде продовжуватися, а ми сподіваємося, що вони будуть посилені, але навіть якщо на такому рівні буде продовжуватися, то крах Росії не за горами».

    Читайте також
    Крим Мустафа Джемілєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ