Джемілєв прогнозує відмову Москви від Криму і крах РФ

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Мустафа Джемілєв

Джемілєв зазначив, що утримання окупованого Криму дуже дорого обходиться Росії

Утримання окупованого Криму обходиться Росії дуже дорого, тому є ймовірність, що через деякий час Кремль від нього відмовиться. Таку думку висловив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв в інтерв'ю «Апострофу».

«Звичайно Росії це обходиться дуже дорого, але я думаю, що Путін, коли розв'язував цю авантюру розраховував на те, що йому вдасться встановити режим у Києві, схожий на режим Януковича, який погодиться з окупацією. Але цього не вийшло», - говорить політик.

Джемілєв підкреслив, що за допомогою пропаганди на захопленні Криму Путін побудував колосальний псевдопатріотизм.

«Відмова Путіна від Криму буде схожа на політичне харакірі для нього особисто», - вважає нардеп.

При цьому він зазначив, що санкції наносять потужний удар по економіці РФ: «Якщо так буде продовжуватися, а ми сподіваємося, що вони будуть посилені, але навіть якщо на такому рівні буде продовжуватися, то крах Росії не за горами».