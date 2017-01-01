Санкції діятимуть, поки Росія не поверне українцям Крим – американський дипломат

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Ніккі Гейлі

Американський дипломат Ніккі Гейлі вперше виступила на засіданні Радбезу ООН

Новий постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що санкції проти РФ потрібно зберігати до повернення Україні контролю до Кримським півостровом.

Про це Гейлі заявила під час свого першого виступу в Раді Безпеки ООН.

«США продовжують засуджувати та закликають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, діятимуть, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», заявила постпред США.

Також вона додола, що повна імплементація Мінських домовленостей - чіткий шлях для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв «Главком», цієї ночі у Нью-Йорку закінчилось екстрене засідання Ради безпеки ООН, де розглянули ситуацію в Україні, зокрема в Авдіївці. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що руйнування критично важливої інфраструктури та створення гуманітарної катастрофи на Донбасі – це терористична практика РФ, спрямована, головним чином, на цивільне населення. Водночас Єльченко повідомив, що Україна має намір подати позов проти РФ до Міжнародного суду.