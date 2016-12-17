Із сімферопольского СІЗО звільнили адвоката Курбедінова

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Еміль Курбедінов

Закінчився десятиденний арешт адвоката

Кримський адвокат Еміль Курбедінов вийшов з ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі після десятиденного арешту. Про це повідомив на своїй сторінці в «Фейсбук» його колега адвокат Едем Семедляев.

Зустрічати адвоката прийшли його родичі, колеги, активісти.

Нагадаємо, адвокат Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Цього ж дня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя визнав Курбедінова винним в адміністративному правопорушенні за ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда та публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки) і заарештував його на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році кримський татарин розмістив «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва.