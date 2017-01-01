Джон Хантсман, який критикував Обаму за «перезавантаження» відносин з РФ, погодився стали послом США в Росії

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Джон Хантсман

Хантсман найближчим час має передати письмову згоду у Білий дім

Колишній губернатор американського штату Юта Джон Хантсман погодився стати послом США в Росії. Про це повідомляє телеканал NBC.

За відомостями джерела телеканалу в адміністрації США, Хантсман прийняв відповідну пропозицію Вашингтона. Минулого тижня екс-губернатор зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, він також зв'язувався з помічниками президента США Дональда Трампа.

Раніше газета Politico з посиланням на джерело в адміністрації США повідомляла, що на початку тижня президент США Дональд Трамп запропонував Джону Хантсману стати послом США в Росії.

За даними видання, Хантсман повинен відправити в Білий дім документи з підтвердженням своєї готовності зайняти цю посаду. Після цього Вашингтон офіційно оголосить про висунення його кандидатури на пост посла. А потім йому треба буде пройти через процес затвердження в Сенаті Конгресу США.

До слова, російське видання ТАСС нагадує, що під час передвиборної гонки в 2012 році Хантсман виступав з критикою політики «перезавантаження» відносин між США і Росією, запропонованої Обамою.

Екс-губернатор, зокрема, тоді стверджував, що США «прикидаються, ніби-то Кремль більшою мірою партнер, ніж він, насправді, є».