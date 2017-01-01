  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Джон Хантсман, який критикував Обаму за «перезавантаження» відносин з РФ, погодився стали послом США в Росії

    • Сьогодні, 02:51
    • Розсилка
    Джон Хантсман
    Джон Хантсман

    Хантсман найближчим час має передати письмову згоду у Білий дім

    Колишній губернатор американського штату Юта Джон Хантсман погодився стати послом США в Росії. Про це повідомляє телеканал NBC.

    Читайте також

    За відомостями джерела телеканалу в адміністрації США, Хантсман прийняв відповідну пропозицію Вашингтона. Минулого тижня екс-губернатор зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, він також зв'язувався з помічниками президента США Дональда Трампа.

    Раніше газета Politico з посиланням на джерело в адміністрації США повідомляла, що на початку тижня президент США Дональд Трамп запропонував Джону Хантсману стати послом США в Росії.

    За даними видання, Хантсман повинен відправити в Білий дім документи з підтвердженням своєї готовності зайняти цю посаду. Після цього Вашингтон офіційно оголосить про висунення його кандидатури на пост посла. А потім йому треба буде пройти через процес затвердження в Сенаті Конгресу США.

    До слова, російське видання ТАСС нагадує, що під час передвиборної гонки в 2012 році Хантсман виступав з критикою політики «перезавантаження» відносин між США і Росією, запропонованої Обамою.

    Екс-губернатор, зокрема, тоді стверджував, що США «прикидаються, ніби-то Кремль більшою мірою партнер, ніж він, насправді, є».

    Читайте також
    Росія США посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ