Спецслужби США розпочали розслідування за фактом «зливу» WikiLeaks документів

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ЦРУ та ФБР стурбовані питанням, чи може Wikileaks опублікувати секретні комп'ютерні коди

У Сполучених Штатах Америки відкрито розслідування публікації WikiLeaks документів Центрального розвідувального управління.Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Зазначено, що розгляд справи координують ФБР і ЦРУ. Як повідомляється, мета розслідування - зрозуміти, як документи потрапили до WikiLeaks і чи були вони «злиті» співробітником спецслужби або контрактником, які працювали на ЦРУ. Також спецслужби з'ясовують, чи є у WikiLeaks інші неопубліковані документи.

За даними джерела телеканалу, більшість документів, опублікованих порталом, справжні, однак не виключено, що деякі документи були змінені.

Повідомляється, що найбільше спецслужби стурбовані питанням, чи може Wikileaks опублікувати комп'ютерні коди, які служать для проведення розвідувальних операцій. Якщо хакери отримають до них доступ, це може викликати хаос за кордоном.

Як повідомляв «Главком», WikiLeaks зробив першу з серії публікацій витоків інформації з центру кіберрозвідки ЦРУ США.

Публікація під кодовою назвою «Vault 7» - це найбільша публікація конфіденційних документів в агентстві. Перша порція публікацій, що отримала назву Year Zero, включає 8 тисяч 761 документ, а також файли з ізольованої мережі з високим рівнем безпеки, розташованої в Центрі кіберрозвідки ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія.

Джерело: Укрінформ