Е-декларування: Льовочкін позичив у мами п'ять млн грн готівкою, його сестра - ще вісім мільйонів

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Сергій Льовочкін

За рік Льовочкін отримав 10 млн грн доходів

Заступник голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін задекларував 7 млн 915 тис. 364 доходів за 2016 рік. Про це свідчить його електронна декларація на сайті НАЗК.

З них – 121 тис. 920 гривень становить заробітна плата, 2 млн 623 тис. 127 гривень – відсотки від вкладів у банку «Кліринговий дім» (тут Льовочкін тримає 1,5 мільйона доларів), 169 871 гривня – забезпечення депутатської діяльності, 446 гривень – проценти від вкладів у Державному експортно-імпортному банку (на рахунку вказано 50 гривень). Нардеп також задекларував, що позичив 5 мільйонів гривень у своєї матері – Євгенії Льовочкіної. Згідно з документом, ці кошти він має готівкою.

Цікаво, що сестра олігарха народний депутат від «Опозиційного блоку» Юлія Льовочкіна у декларації за 2016 рік також вказала, що позичила в матері 8 мільйонів гривень. Крім цього на руках Льовочкіна ще 475 тисяч гривень, 22 тисячі доларів і 16 тисяч євро.

У власності нардепа перебуває квартира в Києві площею 178 кв.м. Також у столиці нардеп орендує офіс площею 682,6 кв. м. Зазначено, що він має безоплатне право користування будинком та трьома земельними ділянками в Козині Обухівського району Київської області, які знаходяться у власності його сестри – Юлії Льовочкіної.

Як і в попередній декларації олігарх також вказав право користування житловим будинком і земельною ділянкою майже в 1 гектар у Франції і апартаментами в Греції. У власності депутата як і раніше перебуває автомобіль Mercedes-Benz S600 (2010 рік випуску) і два мотоцикли – Harley Devidson (2011 рік)та Boom (2008 рік).

Крім того, зазначається, що в 2016 році за майже 2,6 мільйона гривень Льовочкін купив Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic 2016 року випуску. У рубриці цінне рухоме майно нардеп задекларував колекцію живопису і скульптур з 47 предметів і колекцію ікон з 17 предметів, мисливську рушницю Merkel калібром 12 міліметрів, пістолети Jericho і Sig-Sauer калібру 9 мм, 4 золотих наручних годинники (Vacheron Constantin, Breguet, IWC Schaffhausen, FP Journe), 2 кардіотренжери Technogym і 2 силових тренажери LifeFitness. Вартість перерахованого майна в декларації не вказується.

З цінних паперів олігарх володіє 20 тисячами акцій компанії Oskaro Investment номіналом по 130 480 гривень і 100 акціями «Укртелекому» номіналом 0,25 гривень кожна. Льовочкін також задекларував контроль над 7 офшорними компаніями на Кіпрі, Сейшельских та Віргінських островах (у минулій декларації їх було 6 – ред.). Депутат зареєстрував 9 торгових марок, в тому числі «Нова Україна» і «Фонд Сергія Льовочкіна».

В 2016 році олігарх витратив 2 мільйона 273 тисячі 600 гривень на авіаперевезення, трохи більше мільйона він сплатив за оренду офісу, 1,6 мільйона гривень пішло на охорону. Нардеп сплатив 4 мільйона 836 тисяч 560 грн. податків та 34 тис. 977 комунальних послуг. У декларації також вказані благодійні внески, зокрема Києво-Печерській Лаврі Льовочкін пожертвував 200 тисяч гривень та виділив 625 тисяч гривень на придбання аміачної селітри. 263 тис. 088 гривень становила фінансова допомога команді черлідерів України для поїздки на чемпіонат світу.