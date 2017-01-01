Е-декларації: перша леді орендує житло в Іспанії у власного чоловіка за тисячі євро

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Фото Кореспондент Марина Порошенко

У Марини Порошенко задекларована квартира в Києві площею 80,66 кв. м, нею вона володіє спільно з сином

Марина Порошенко, дружина Президента Петра Порошенка, в липні 2016 року витратила 11,7 тис. євро на оренду житла в Малазі, Іспанія. Ці гроші вона заплатила юридичній особі ТОВ «Ферувіта С. Л.» (Feruvita S. L.), яке належить її чоловікові. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Усього за 2016 дохід Марини Порошенко склав 75 тис. гривень. Їх вона отримала за основним місцем роботи у «Благодійному фонді Петра Порошенка». У «Міжнародному інвестиційному банку» у неї 115 тис. грн і 4,3 тис. євро.

Також у Марини Порошенко задекларована квартира в Києві площею 80,66 кв. м, нею вона володіє спільно з сином. Ще в її власності земельна ділянка площею 1,9 тис. кв. м, дачний будинок площею 344 кв. м у Бориспільському районі Київської області. Крім того, у володінні дружини Порошенка автомобіль Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 року і гараж площею 24 кв. м у Києві.

Дружина президента також вказала в декларації наручний годинник Hublot, браслет з жовтого золота Cartier і ще один індивідуальної роботи, браслет, перстень, сережки та кольє Carrera y Carrera, ювелірний набір (кільця і сережки з білого золота з діамантами) і сережки індивідуальної роботи, кільця і сережки Dior, каблучку та сережки Leo Pi33o, кулон Carrera y Carrera, намиста і сережки з білих перлин Damiani.

Крім того, вона задекларувала шубу з чорної стриженої норки Annabella, шубу з чорної норки Rinoi, кожушок з соболя Simonetta Revizza, жіночі сумки Fendi (придбана у вересні 2014 року), Dior, Chanel.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій вказав колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії. Народний депутат від БПП Світлана Заліщук задекларувала 155 тис. 18 гривень зарплати за 2016 рік. Вона отримала виплати від Фонду Віктора Пінчука в розмірі 37 тис. 455 грн.