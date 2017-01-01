Е-декларування: стало відомо, хто з нардепів найбагатший

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В'ячеслав Богуслаєв

Парламентар від «Волі народу» має 825 млн грн грошових активів

Представник «Волі народу» В'ячеслав Богуслаєв - президент запорізького підприємства «Мотор Січ» - має найбільші грошові заощадження. Сумарний розмір його активів за курсом на 31 грудня 2016 року становить 825 млн 399 тис. 645 грн, повідомляє Громадський рух Чесно.

Богуслаєв отримав більше мільярду гривень доходу за 2016 р. Про це свідчить його декларація на сайті НАЗК. За грошовими активами нардеп-мажоритарник з Запорізької області випередив цього року минулорічного рекордсмена Ігоря Котвіцького, Віталія Хомутинніка та братів Дубневичів.

Станом на кінець 2015 року в нардепа було 328 тис. 587 акцій «Мотор Січі», проте на кінець 2016 р. — лише 21 тис. 598 акцій. Таким чином, депутат втратив більше 93% своїх акцій запорізького підприємства, яке спеціалізується на виробництві авіаційних двигунів. Більшість акцій «Мотор Січі» належать саме таким міноритарним власникам, а тому дізнатися про те, чи зберігає депутат контроль над «Мотор Січчю» і зараз, достеменно не можливо.

Свій рекордний дохід Богуслаєв офіційно отримав не від продажу цінних паперів, а як «інвестиційний дохід» від ТОВ «Фірма «Мотор-Ділер» — підриємства, яке займається посередництвом за договорами по цінних паперах або товарах. Ця фірма заснована ПАТ «Мотор Січ». Більша частина заощаджень Богуслаєва —$25,6 млн та 8,3 млн грн — розміщенні у його ж «Мотор Банку».