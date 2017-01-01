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    Екс-держсекретар США Джон Керрі буде працювати у Фонді Карнегі

    • Сьогодні, 03:26
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    Робота колишнього держсекретаря буде пов'язана з рішеннями конфліктів у сфері навколишнього середовища

    Екс-держсекретар США Джон Керрі буде працювати експертом у вашингтонському Фонді Карнегі, заявив президент організації Вільям Бернс.

    «Прихильність Джона Керрі миру в усьому світі відповідає місії Фонду Карнегі», - заявив Бернс. За його словами, досвід Керіі «необхідний більш ніж коли б то не було».

    Уточнюється, що робота колишнього держсекретаря буде пов'язана з рішеннями конфліктів та з міжнародними викликами у сфері навколишнього середовища.

    Відзначається, що Бернс свого часу був підлеглим Керрі і працював на посаді його заступника.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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