Екс-генконсулу Грузії в Одесі вручено підозру про заволодіння держкоштами

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Фото: Facebook Тимур Нішніанідзе

Вирішується питання про обрання Тимуру Нішніанідзе запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України повідомлено про підозру колишньому генеральному консулу Грузії у м. Одеса Тимуру Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Досудовим розслідуванням установлено, що, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013 років він (Нішніанідзе. – Ред.) надав до податкового органа України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen та ін., які розташовані на території Києва та Одеси, що, відповідно, дає підставу повернення їм як іноземцям податку на додану вартість. Таким чином сумарна ціна «придбаних» працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б становити понад 100 млн грн, або понад 12 млн дол. США за відповідним курсом на той час», – йдеться в повідомленні.

Безпосередньо екс-консул заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн грн, повідомляють у ГПУ. «Указані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі», – інформує прес-служба.

Зазначається, що частину ПДВ у розмірі майже 1 млн грн йому відшкодовано за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично придбавати жодних товарів не міг.

«Більше того, частину покупок у ці періоди вказаною особою було нібито зроблено в ТОВ «Майстер Компані», ТОВ «Еверест 1», ТОВ «ФФ Україна», які на час «придбання» господарської діяльності не здійснювали взагалі», – додають у ГПУ.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому генеральному консулу Грузії у м. Одеса запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі, визначеній законом.