Екс-глава фракції БПП заявив, що хоче піти з політики
- Сьогодні, 02:24
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Ігор Гринів може скласти депутатський мандат до кінця року
Народний депутат України, екс-глава фракції БПП Ігор Гринів припускає, що вже до кінця року може скласти депутатський мандат.
Про це він розповів в ефірі програми «Лівий берег» з Сонею Кошкіною, повідомляє «24 канал».
Гринів також підтвердив, що рішення покинути пост голови фракції прийняв для себе досить давно.
«Я прийняв рішення не тільки піти з посади голови фракції, я в принципі для себе давно прийняв рішення піти з політики, але реалізувати це складно. Хотіти не шкідливо і ситуації бувають різні»,– віджартувався він.
Нардеп каже, що він вже майже 30 років у політиці, на посаді голови фракції Блок Петра Порошенка він перебував майже рік.
«Я рік відпрацював головою фракції і вважаю, що цього достатньо. Я не дуже то й хотів йти на цю посаду, але так вийшло, що треба було це робити, бо командна гра – це командна гра. Рік пройшов і я вважав, за потрібне віддати цю ношу нести іншому»,– зазначив він.
Гринів не відкидає, що вже до кінця року може скласти депутатський мандат.
Нагадаємо, в квітні новим головою фракції БПП у парламенті було обрано Артура Герасимова, представником президента у парламенті стала Ірина Луценко.