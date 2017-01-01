Головою фракції БПП обрано Герасимова

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Артур Герасимов

Герасимова обрано майже одноголосно

Головою фракції Партії «Блок Петра Порошенка»обрано Артура Герасимова, передає Facebook БПП.

«Щойно на засіданні Ради фракції новим головою Фракції «Блок Петра Порошенка» у ВР майже одноголосно обрано народного депутата Артура Герасимова. Проти – 0 голосів, утрималися -3, в тому числі, сам Артур Герасимов», - йдеться в повідомленні.

Раніше нардеп Ірина Луценко повідомила, що сьогодні, 3 квітня, на засіданні за участю президента України Петра Порошенка буде обрано нового голову парламентської фракції БПП.

Як відомо, віце-спікер ВР Геращенко «відхрестилась» від місця керівника фракції БПП.

Минулого тижня в БПП назвали імена головних кандидатів у лідери фракції.

Член фракції Ірина Фріз раніше розповіла, що обговорення кандидатур на посаду голови фракції може відбутися на наступному засіданні фракції.

Нагадаємо, заступник голови фракції БПП, народний депутат Сергій Березенко заявив, що Гринів складає повноваження голови фракції.

Зазначимо, нещодавно Березенко в інтерв’ю «Главкому» спростовував чутки щодо зміни голови президентської фракції в парламентів.

«Щодо керівника фракції – питання штучно створене. Головою є Ігор Гринів, і жодних питань про нового керівника на сьогодні не обговорюється. Завжди, коли є керівник, є розмови, хто міг би бути альтернативою йому, але це питання порядку денного», - стверджував нардеп.