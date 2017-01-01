Ірина Луценко стала представником президента у Раді

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Ірина Луценко

Кандидатуру Луценко запропонував Порошенко

Народний депутат України від БПП Ірина Луценко стала представником президента України Петра Порошенка у Верховній Раді України.

Про це написав на своїй сторінці у Faceboоk керівник відділу департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

«Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим. Вона стала представником президента в парламенті. Кандидатуру запропонував Петро Порошенко», — написав він.

Нагадаємо, головою фракції партії «Блок Петра Порошенка» обрано Артура Герасимова, який був постійним представником президента у парламенті.

Як відомо, віце-спікер ВР Геращенко «відхрестилась» від місця керівника фракції БПП.

Нагадаємо, головою фракції партії «Блок Петра Порошенка» обрано Артура Герасимова, який був постійним представником президента у парламенті.

Як відомо, віце-спікер ВР Геращенко «відхрестилась» від місця керівника фракції БПП.

Минулого тижня в БПП назвали імена головних кандидатів у лідери фракції.

Член фракції Ірина Фріз раніше розповіла, що обговорення кандидатур на посаду голови фракції може відбутися на наступному засіданні фракції.

Нагадаємо, заступник голови фракції БПП, народний депутат Сергій Березенко заявив, що Гринів складає повноваження голови фракції.

Зазначимо, нещодавно Березенко в інтерв’ю «Главкому» спростовував чутки щодо зміни голови президентської фракції в парламентів.

«Щодо керівника фракції – питання штучно створене. Головою є Ігор Гринів, і жодних питань про нового керівника на сьогодні не обговорюється. Завжди, коли є керівник, є розмови, хто міг би бути альтернативою йому, але це питання порядку денного», - стверджував нардеп.