Екс-глава розвідки США: Росія вважає звільнення глави ФБР своєю перемогою

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На початку року, на момент публікації доповіді про втручання Росії у вибори, не було доказів змови

Росія розглядає звільнення Джеймса Комі з поста глави ФБР як свою чергову перемогу.

Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявив колишній керівник Національної розвідки США Джеймс Клеппер.

«Що відкрилося зараз, керівник розслідування про ймовірну змову між Росією та учасниками передвиборної кампанії Трампа був знятий зі свого поста. Тому росіяни повинні розцінювати це як свою чергову перемогу», — заявив Клеппер.

При цьому екс-глава розвідки підкреслив, що на початку року, на момент публікації доповіді про втручання Росії у вибори, не було доказів змови.

У той же час він зазначив, що якщо ФБР, яке проводить це розслідування як контртерористичне, виявило докази змови, воно могло не поділитися ними з розвідкою.

Як повідомляв «Главком», кілька днів тому президент США Дональд Трамп прийняв рішення звільнити з посади голови Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі.

За інформацією видання The Wall Street Journal, звільнення директора ФБР відбулося за рекомендацією Генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Гілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.