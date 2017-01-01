Екс-голова «радбезу «ДНР» оприлюднив фото, як бойовики вивозять свій вантаж-200

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За словами Ходаковського, тіла бойовиків допомогли вивозити українські волонтери

Екс-голова так званого «радбезу «ДНР» Олександр Ходаковський показав, як автобус вивозить тіла загиблих бойовиків на Донбасі.

На своїй сторінці у соцмережі він опублікував фото, ймовірно зроблене з безпілотника, повідомляє Depo.Донбас.

«На цьому знімку фрагмент території противника неподалік від місця, звідки забрали наших загиблих. Жовтий автобус відвіз тіла, щоб завтра їх передати на іншій, більш безпечній ділянці лінії зіткнення. Тільки трупів три, а не два, як припускали раніше», – написав Ходаковський.

За його словами, тіла бойовиків допомогли вивозити українські волонтери.

«Спасибі нашим «офіцерам», які пішли до позицій ЗСУ, щоб своїми життями гарантувати, що наші не стрілятимуть, спасибі українським волонтерам за те, що зберегли в собі людяність, і спасибі вам, що підтримали наше обурення таким «спокоєм» щодо ситуації, і, може, трішечки прискорили процес», – написав Ходаковський.