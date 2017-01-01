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    Бойовики продовжують гатити із забороненої зброї: 52 обстріли за добу, – штаб

    • Сьогодні, 06:21
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    Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках

    Загалом зафіксовано 52 обстріли. Втрат серед наших військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    З мінометів обстріляли Кам’янку, Троїцьке, Новоселівку Другу, Невельське, Піски та Авдіївку. З стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Опитне та Новгородське. По Авдіївці вели вогонь БМП.

    На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Гнутове та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника. По Новотроїцькому – снайпер.

    На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.

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