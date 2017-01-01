Екс-голова розвідки СБУ розказав, як Росія обдурила Україну в середині 90-х

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Петро Копка

Служба безпеки взяла на себе юридичне зобов'язання не вести проти Росії розвідувальну діяльність

У середині 1990-х років Служба безпеки України - тоді розвідка була в складі СБУ, пізніше стала окремим органом - і Служба зовнішньої розвідки Росії уклали договір про взаємну «нероботу» один проти одного. Про це розповів колишній в.о. начальника Головного управління розвідки СБУ генерал-майор Петро Копка, пише «Гордон».

«Однак у даному випадку суть в тому, що нас переграли… У нашому випадку задіяли хитрий механізм: договір уклали, але російська Служба зовнішньої розвідки і не збиралася «працювати» проти України», - розказав він і уточнив, що цим зайнялася Федеральна служба безпеки.

За словами Копки, у ФСБ навіть окремий підрозділ створили, що відповідає за так зване ближнє зарубіжжя. «Тобто СБУ взяла на себе юридичне зобов'язання не вести проти Росії розвідувальну діяльність, а ФСБ зобов'язань не проводити проти України розвідувальної роботи на себе не брала», - зазначив він.

«Однак треба пам'ятати: в той час розвідка і контррозвідка в Росії були розділені, а у нас - ні, що і полегшило Москві задачу. Причому вирішувалася вона на найвищому рівні - у Кремлі. В адміністрації президента РФ організацією роботи ФСБ проти України займався Модест Колеров», - сказав екс-голова розвідки СБУ.