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    Скандальний російський актор прокоментував заборону в'їзду в Україну

    • Сьогодні, 14:25
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    Олексій Панін
    Олексій Панін

    Наскільки я знаю, мені два роки вже закритий в'їзд в Україну, - Панін

    Російський актор Олексій Панін здивований рішенням української влади про заборону на в'їзд у країну, пише Life.ru.

    «Я хочу пожартувати з цього приводу: напевно, бояться за своїх собак на Україні. Напевно, тому і заборонили. Переживають, як там собаки-то після мене», - сказав актор, натякаючи на секс-скандал, у який потрапив півроку тому.

    «А якщо серйозно, я давно нев'їзний в Україну. Наскільки я знаю, мені два роки вже закритий в'їзд в Україну. І більш того, наскільки я знаю, проти мене порушено кримінальну справу в Україні за підрив цілісності держави, за образу президента, за щось ще», - додав Панін. 

    Як повідомлялось, СБУ заборонила  в'їзд на територію України Надії Бабкіній, Станіславу Говорухіну, Микиті Михалкову, Ірині Алфьоровій, Олегу Паніну, Леоніду Ярмольнику та Михайлу Задорнов.

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