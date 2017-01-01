СБУ обшукує офіс одного з інтернет-провайдерів
- Сьогодні, 12:22
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Після завершення обшуків у СБУ пообіцяли оприлюднити усі деталі
Служба безпеки України проводить обшуки в офісі інтернет-провайдера ТОВ «Дабл-ю нет Україна». Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у Facebook.
«СБУ підтверджує, що проводить санкціоновані обшуки в офісі Інтернет-провайдера ТОВ «Дабл-ю нет Україна». Слідчі дії відбуваються у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК України: «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України», — сказано у повідомленні.
Після завершення обшуків у СБУ пообіцяли оприлюднити усі деталі.
Нагадаємо, 29 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс» у Києві та Одесі.
Сьогодні Василь Грицак заявив, що під час обшуків у компанії «Яндекс» СБУ знайшла багато цікавого, пов’язаного з Росією.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія «Яндекс» передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.