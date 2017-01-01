Екс-голові Ради стало зле під час прощання з Олійником

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Валентина Шевченко з лікарями швидкої допомоги

Лікарі надали допомогу Валентині Шевченко

Під час церемонії прощання у Клубі Кабміну з легендарним українським поетом, Героєм України Борисом Олійником стало зле колишній голові Президії Верховної Ради УРСР Валентині Шевченко. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Лікарі швидкої допомоги, які чергували біля Клубу Кабміну, надали жінці необхідну допомогу.

Нагадаємо, що Валентина Шевченко з 27 березня1985 р. до 4 червня1990 р. була головою Президії Верховної Ради Української РСР. Народний депутат України трьох скликань.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві відбувається прощання з Борисом Олійником. Попрощатися з великим поетом прийшли представники комуністичної партії, колишні колеги-депутати, члени чинного українського уряду.

Поета поховають на Байковому кладовищі о 14:00.

Нагадаємо, український поет Борис Олійник помер 30 квітня після тяжкої і тривалої хвороби.

Опубліковано останнє інтерв’ю Бориса Олійника, яке він дав «Главкому» в розпал його хвороби. Прочитати його можна тут.

Як повідомляв «Главком», Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року на Полтавщині. Український поет, перекладач, дійсний член Національної академії наук України, голова Українського фонду культури. Герой України. Почесний академік Академії мистецтв України. Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Депутат українського парламенту чотирьох скликань, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, один із фундаторів Українського фонду культури. У травні-червні 1986 року видатний український поет одним з перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на Центральному телебаченні. З 2010 року очолював Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.



