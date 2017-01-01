Екс-керівнику ДУСі Тарасюку оголосили про підозру

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Ігор Тарасюк

В домі у колишнього керівника ДУС знайшли 1 млн євро

В четвер, 2 березня, прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами «у ході досудового розслідування за місцем його проживання проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн. євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства».

Він додав, що Тарасюку у п'ятнию буде обрано запобіжний захід.