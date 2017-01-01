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    Екс-керівнику ДУСі Тарасюку оголосили про підозру

    • Сьогодні, 14:27
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    <em>Ігор Тарасюк</em>
    Ігор Тарасюк

    В домі у колишнього керівника ДУС знайшли 1 млн євро

    В четвер, 2 березня, прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

    За його словами «у ході досудового розслідування за місцем його проживання проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн. євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства».

    Він додав, що Тарасюку у п'ятнию буде обрано запобіжний захід.

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