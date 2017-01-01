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Співробітники правоохоронних органів здійснили обшуки у двох управліннях Криворізької міської ради

У Кривому Розі правоохоронні органи завершили обшуки в мерії, підтвердили Радіо Свобода у Криворізькій мерії.

Про вручення повідомлень про підозру інформації немає, зазначили в мерії.

Раніше в четвер співробітники правоохоронних органів здійснили обшуки у двох управліннях Криворізької міської ради – благоустрою та капітального будівництва – та у службових кабінетах двох заступників міського голови, повідомив заступник міського голови Олександр Катриченко.

За його словами, зокрема, перевірки відбулись у його службовому кабінеті та кабінеті заступника міського голови Євгена Удода, який наразі перебуває у службовому відрядженні. Він також сказав, що має інформацію про здійснення обшуку на комунальному підприємстві «Парковка і реклама».

За його даними, також слідчі дії були проведені вдома у трьох співробітників міськвиконкому. Їхні прізвища не називаються.

Як поінформував Катриченко, обшуки були санкціоновані рішенням Індустріального районного суду Дніпра.

«Близько 9-ї раку до будівлі зайшли невідомі нам люди в камуфляжі. Це було неочікувано, тільки через півгодини нам вдалось знайти, хто відповідальний. Ми з’ясували, що ці обшуки здійснюють обласна прокуратура та податкова інспекція. Була відповідна ухвала суду. Вони запросили для надання матеріали – договори, акти виконаних робіт, платіжні документи тощо – за 2016 рік. Не можу говорити про обґрунтованість, адже та ухвала, на підставі якої здійснюється обшук, абсолютно ні про що не говорить – ні про суми, ні про об’єкти, ні про напрямки… Це, звичайно, можна було зробити звичайним шляхом: запросити всі матеріали в нас у письмовому вигляді», – сказав Олександр Катриченко.

Заступник міського голови додав, що схожі обшуки з вилученням документів у мерії Кривого Рогу були здійснені в листопаді 2016 року. «Наслідків ніяких», – сказав посадовець.

Водночас в обласній прокуратурі також у четвер заявили, що поки що тривають слідчі дії, повідомлення про підозру нікому з посадовців Криворізької міськради не вручені.

Раніше в четвер генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що силовики проводять низку обшуків у Криворізькій міськраді, за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників низки підприємств. За даними Луценка, ці особи причетні до легалізації 200 мільйонів гривень, виділених із бюджету у 2016 році. У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до розкрадання міського голови Юрія Вілкула та його заступників, додав генпрокурор.

В «Опозиційному блоці» заявили, що обшуки в Кривому Розі є не тільки «провокацією і беззаконням» щодо представника партії Юрія Вілкула, а й спробою «дестабілізувати ситуацію в найбільшому промисловому центрі України».

У листопаді 2016 року у Криворізькій міській раді вже проводили обшуки з вилученням документів. Тоді мерію звинувачували в «розкраданні бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».

Раніше повідомлялось, що слідчі Генеральної прокуратури України проводять обшуки у Криворізькій міській раді, а також у помешканнях та офісах керівників підприємств, причетних до легалізації 200 млн грн державних коштів.

Джерело: Радіо Свобода