Екс-керівнику відділення банку «Київська Русь» світить до 12 років в’язниці

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Банк «Київська Русь»

Справу екс-керівника Київського центрального відділення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» передано до суду

До суду направлено обвинувальний акт відносно екс-керівника Київського центрального відділення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» та двох його колишніх підлеглих за обвинуваченням у привласненні грошових коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України). Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Встановлено, що начальник відділення, вступивши у змову із завідувачем каси та начальником відділу, організував схему незаконного збагачення шляхом підроблення документів на видачу готівкових коштів з карткових рахунків 421 клієнта. На підставі вказаних підроблених документів упродовж грудня 2014 – травня 2015 зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму понад 14 млн грн», - інформує прес-служба прокуратури.

Наразі обвинувальний акт відносно екс-службовців банку скеровано до Солом'янського райсуду столиці для розгляду по суті.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.