Екс-прокурор Няша в ефірі російського телеканалу зіграла «Мурку»
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Поклонська в компанії ведучих
Передача транслювалася в ефірі російського федерального «Первого канала»
Колишній прокурор тимчасово окупованого Криму Наталія Поклонська зіграла в ефірі російського телеканалу «Мурку».
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Ведучі передачі Гарік Мартиросян, Іван Ургант, Сергій Свєтлаков й Олександр Цекало привітали Поклонську з майбутнім днем народження, згодом Поклонська сіла за рояль і почала грати.
Момент, де Поклонська грає «Мурку» починається з 31 хвилини відео.
На зауваження одного з ведучих, що «і він так вміє», вона виконала «блатну» композицію «Мурка».
До слова, в мережі вперше опубліковано неофіційне відео з похорону Сталіна.