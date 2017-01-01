Екс-прокурор Няша в ефірі російського телеканалу зіграла «Мурку»

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Поклонська в компанії ведучих

Передача транслювалася в ефірі російського федерального «Первого канала»

Колишній прокурор тимчасово окупованого Криму Наталія Поклонська зіграла в ефірі російського телеканалу «Мурку».

Екс-прокурора Няшу запросили на ефір розважальної програми «Прожекторперісхілтон».

Ведучі передачі Гарік Мартиросян, Іван Ургант, Сергій Свєтлаков й Олександр Цекало привітали Поклонську з майбутнім днем народження, згодом Поклонська сіла за рояль і почала грати.

Момент, де Поклонська грає «Мурку» починається з 31 хвилини відео.

На зауваження одного з ведучих, що «і він так вміє», вона виконала «блатну» композицію «Мурка».

До слова, в мережі вперше опубліковано неофіційне відео з похорону Сталіна.