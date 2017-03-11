В Москві з кіноцентру евакуювали понад тисячу осіб через повідомлення про мінування

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Наразі інформація про вибухівку не підтверджується

Майже 1,5 тисячі осіб було евакуйовано з кіноцентру в Москві після дзвінка про бомбу. Про це «РИА Новости» повідомило джерело в екстрених службах російської столиці.

За його словами, евакуація проводилася з кіноцентру «Соловей».

«Після анонімного дзвінка з будівлі кіноцентру евакуйовано 1,4 тисячі осіб. Йде перевірка приміщень», - сказав співрозмовник агентства. У прес-службі ГУ МВС по Москві виданню підтвердили евакуацію за даною адресою, але не уточнили кількість виведених людей.

«Близько 19.55 в поліцію від невідомого надійшло повідомлення, що містить погрози на адресу організації. Поліцейські проводять заходи за даною адресою», - сказав черговий офіцер.

Він додав, що з будівлі вивели людей, однак не уточнив їх кількість. За його словами, поліцейські встановлюють особу, яка телефонувала.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії поліцейський в кафе відкрив стрілянину по колегах, троє осіб було поранено.