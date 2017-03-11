  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Москві з кіноцентру евакуювали понад тисячу осіб через повідомлення про мінування

    • Сьогодні, 22:49
    • Розсилка

    Наразі інформація про вибухівку не підтверджується

    Майже 1,5 тисячі осіб було евакуйовано з кіноцентру в Москві після дзвінка про бомбу. Про це «РИА Новости» повідомило джерело в екстрених службах російської столиці.

    Читайте також

    За його словами, евакуація проводилася з кіноцентру «Соловей».

    «Після анонімного дзвінка з будівлі кіноцентру евакуйовано 1,4 тисячі осіб. Йде перевірка приміщень», - сказав співрозмовник агентства. У прес-службі ГУ МВС по Москві виданню підтвердили евакуацію за даною адресою, але не уточнили кількість виведених людей.

    «Близько 19.55 в поліцію від невідомого надійшло повідомлення, що містить погрози на адресу організації. Поліцейські проводять заходи за даною адресою», - сказав черговий офіцер.

    Він додав, що з будівлі вивели людей, однак не уточнив їх кількість. За його словами, поліцейські встановлюють особу, яка телефонувала.

    Нагадаємо, що нещодавно в Росії поліцейський в кафе відкрив стрілянину по колегах, троє осіб було поранено.

    Читайте також
    Росія замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ