Екс-прокурорші «Няші» після виконання «Мурки» пропонують іти в президенти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Поклонська

Поклонська поки що не коментувала звернення активістів

Активісти російського «Національного комітету +60» виступили із пропозицією включити колишню прокуроршу окупованого Криму Наталю Поклонську, відому як Няша, до списку кандидатів на президентські вибори в Росії. Так активісти відреагували на виконання нині депутатом Держдуми «Мурки» у програмі «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале». Відповідне звернення відправили на ім'я першого заступника керівника адміністрації російського президента Сергія Кирієнка.

«Маючи за плечима світову славу і симпатію народу, Наталя вчора феєрично розпочала виборчу кампанію на «Первом канале» – схоже, Костянтин Ернст неспроста крутить серіал «Мурка» і цілком може відправити її на «Євробачення»! Найширша електоральна база серед патріотичної молоді, благословення предстоятеля церкви, статус символу Російської весни вже зараз дозволили Поклонській посісти почесне місце серед десятки видатних жінок Росії!» – йдеться в документі.

Автори звернення додають, що «правильний шлях до сердець російських виборців» їй вкаже «особистий «путевождь» – святий страстотерпець Микола».

Раніше активісти «Національного комітету +60» виступили із пропозицією до прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва відправити на конкурс «Євробачення-2017» до Києва екс-прокурора Криму, нині депутата російської Держдуми Наталю Поклонську «з мироточивою іконою государя в руках».

Сама Поклонська поки що не коментувала звернення активістів.

«Національний комітет +60» (повна назва Громадський національний комітет з підготовки святкування 60-річчя Почесного громадянина Санкт-Петербурга Путіна Володимира Володимировича) створено у 2011 році. Комітет відзначився пропозиціями про причислення глави Росії до лику святих. Він же після смерті Андрія Карлова просив Путіна призначити на посаду посла в Туреччині Володимира Жириновського.

Джерело: Крим.Реалії