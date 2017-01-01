Екс-заступника Аксьонова затримали в окупованому Криму

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Олег Казурін

Колишнього заступника кримського сепаратиста Аксьонова підозрюють в отриманні хабара в 27 млн рублів

Колишнього «заступника голови ради міністрів» окупованого Криму Олега Казуріна затримано за підозрою в отриманні хабара.

Це підтвердив Сергій Аксьонов, який очолює окупаційну адміністрацію Криму, повідомляє Інтерфакс.

«Затримано колишнього віце-прем'єра Казуріна, (...) затримання відбулося вчора», - сказав Аксьонов.

Раніше Слідчий комітет Росії повідомив про затримання колишнього «віце-прем'єра» Криму (прізвище не називалося) за підозрою в отриманні від комерсанта частини хабара за сприяння в отриманні контракту на будівництво житла. У повідомленні зазначалося, що чиновник підозрюється за ознаками частини 6 статті 290 Кримінального кодексу РФ (отримання хабара через посередника в особливо великому розмірі).

Аксьонов наприкінці грудня 2016 року достроково припинив повноваження Казуріна, який подав у відставку за власним бажанням. Казурін обіймав посаду «віце-прем'єра» з січня 2016 року. З 2014 по 2016 рік він працював в «уряді Севастополя», з 2013 по 2014 рік - очолював філію ВАТ «Слов'янка».