Експерт розвіяла міфи про зайві документи для перетину кордону у безвізовому режимі

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Аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька

Кульчицька стверджує, що найбільшим міфом є так звана довідка з банку з обігом коштів

Громадяни України під час перетину кордону в умовах безвізового режиму повинні надавати ті ж документи , що і під час подорожей із візами до іноземних країн. Але не треба надавати жодних довідок з банківських рахунків та місць роботи. Про це розповіла аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Громадяни України під час перетину кордону в рамках безвізового режиму повинні розуміти, що на кордоні їх можуть запитати декілька документів. Це не складні документи, ці документи і зараз громадянам потрібні, коли вони подорожують із візами до країн ЄС», - говорить Кульчицька.

За її словами, є міфи щодо потрібних документів.

«Наприклад, кажуть, що треба із собою всі ті документи, які ви збирали для консульства, щоб отримати візу. Але це неправда. Українцям треба буде мати підтверджуючий документ, що розповідає про вашу мету поїздки, зокрема , це може бути програма заходу, програма бізнес-зустрічей, програма тренінгу, семінару, запрошення від друзів та родичів і так далі. Також має бути документ, що ви маєте намір повернутися назад в Україну, зазвичай це квиток на транспорт. Або бронювання готелю», - продовжує аналітик ГО «Європа без бар’єрів».

Кульчицька стверджує, що найбільшим міфом є так звана довідка з банку з обігом коштів, довідка з роботи, довідка про нерухомість, довідка про наявність депозитів. Насправді українцям треба мати з собою або готівкові кошти, або кредитну карту, яку потрібно буде пред’явити прикордоннику. Але карта має бути з грошима, бо обман можуть викрити, адже в прикордонних службах є технічні засоби для перевірки стану рахунку на картці.

Експерт рекомендує також продовжувати оформлювати страховий поліс. Багато українців скористається безвізовим режимом саме для туризму. Тому краще застрахувати своє здоров’я.

Нагадаємо, що безвізовий режим не дає права громадянам України на працевлаштування.

Для набуття чинності рішення про надання безвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів.

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Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції «Безвізнаш! Що далі?» за участі Ірини Сушко, виконавчого директора ГО «Європа без бар’єрів» та Катерини Кульчицької, аналітика ГО «Європа без бар’єрів».