ЄС посилив контроль на своїх кордонах

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Контроль на кордонах ЄС

Систематичні перевірки будуть проходити і громадяни держав-членів ЄС

Європейський союз, починаючи з п’ятниці, 7 квітня, посилив контроль на своїх зовнішніх кордонах, тепер систематичні перевірки будуть проходити і громадяни держав-членів. Про це повідомляє Euractiv.

«Держави-члени зобов’язані проводити систематичні перевірки і щодо громадян ЄС щодо присутності у відповідних базах даних на зовнішніх кордонах!» - заявили в Єврокомісії.

Це робиться з метою перевірки, чи люди, які перетинають кордон, не становлять загрози громадському порядку і внутрішній безпеці.

В ЄС заявляють, що такі заходи вжиті у відповідь на теракти у Парижі 2015 року і зростання загрози з боку іноземних терористів.

На зовнішніх кордонах раніше розширеній перевірці підлягали тільки люди, які не є громадянами ЄС: їх документи порівнюють з європейською або національною поліцейською базою.

Тепер такі норми будуть діяти і щодо власників європейських паспортів. Перевірки будуть здійснюватися як при в'їзді, так і при виїзді з території Євросоюзу.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Міністерство закордонних справ України очікує, що Рада ЄС найближчими тижнями схвалить остаточне рішення стосовно лібералізації візового режиму для громадян України.

Джерело: Європейська правда