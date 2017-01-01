Електромобілі для населення України можуть подешевшати на 40%

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Електромобіль

Міністерство інфраструктури розробило відповідний законопроект

В Україні електромобілі для населення можуть подешевшати більш, ніж на 40%, якщо буде прийнято законопроект, ініційований Міністерством інфраструктури. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян сьогодні, 17 березня, під час зустрічі робочої групи, яка працює над заходами зі стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства, під час заходу презентовано робочу версію законопроекту, спрямованого на стимулювання розвитку галузі електричного транспорту, який був розроблений Міністерством інфраструктури спільно з народними депутатами та представниками ринку.

Законопроект передбачає заходи зі стимулювання попиту на електричний транспорт, створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів та розвитку національного виробництва, покращення бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу у сфері пасажирських перевезень, розвиток інфраструктури та підвищення комфорту володіння електричним транспортом.