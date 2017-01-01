В Україні попит на автомобільний секонд-хенд зріс у 3,6 разу

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Продаж автомобілів з пробігом

У лютому 2017-го частка імпортного секонд-хенду на первинному ринку легкових авто становила 38%

В Україні у порівнянні з минулим роком лютневий попит на імпортовані легкові авто з пробігом збільшився в 3,6 разу. Минулого місяця свої перші українські номери отримали 3034 легкових автомобілі, які вже були в експлуатації, повідомляє асоціація «Укравтопром».

В результаті, частка імпортного секонд-хенду на первинному ринку легкових авто склала 38%. У лютому 2016 року цей показник становив 17%, а в січні поточного року – 31%.

Всього за два місяці з початку року вітчизняний парк легкових автомобілів поповнився на 5212 привезених з-за кордону не нових машин.

У п'ятірку найпопулярніших марок на первинному ринку б/в авто за підсумками двох місяців увійшли: Renault (1018 шт.), Volkswagen (933 шт.), Skoda (649 шт.), Opel (456 шт.), Nissan (289 шт.).

В Асоціації зазначають, що кількість зареєстрованих в січні-лютому 2017 року б/вшних автомобілів марки Renault практично відповідає обсягу продажу нових автомобілів цієї марки за той же період. У той же час у Volkswagen первинні реєстрації автомобілів з пробігом перевищили продаж нових на 14%. У Skoda розрив на користь секонд-хенду становив 22%. А попит на б/вшні Опелі майже в 7 разів виявився більше, ніж на нові.

З наведеного топ-5 тільки Nissan продемонстрував на первинному ринку значне (в два рази) домінування своїх нових машин над автомобілями з пробігом.