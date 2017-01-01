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vistidp.com Електропостачання відновлено в 40 населених пунктах України

Електропостачання відновлено у більшості населених пунктів України, які залишилися без світла через негоду.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в Facebook.

«Станом на 19:00 7 січня знеструмлено 31 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Одеській - 22 населених пункти, Херсонській - 1 населений пункт, Миколаївській - 7 населених пунктів, Волинській - 1 населений пункт», - поінформували в ДСНС.

Таким чином, із 71 населеного пункту України, що залишилися без електрики в період з 6 по 7 січня, світ з'явився у 40 населених пунктах.

Крім того, у службі додали із посиланням на Міністерство інфраструктури України, що негода не завадила роботі залізничних вокзалів і аеропортів. У той же час в ряді регіонів закриті автомобільні дороги як місцевого, так і загальнодержавного значення, зокрема, в Одеській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

За даними Укргідрометцентру, 7 - 8 січня у центральних, південних і північних областях України синоптики прогнозують сильні снігопади і замети, а також хуртовини.

Нагадаємо, сьогодні у Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів. Через негоду було скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула. Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

Більше 70 населених пунктів було знеструмлено в Україні.

Послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС.