Ердоган обіцяє показати ЄС «зовсім іншу Туреччину» після 16 квітня

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Турецький президент переконаний, що Євросоюз більше не погрожуватиме Туреччині процесом набуття членства

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 21 березня, заявив, що після референдуму 16 квітня Європа побачить «зовсім іншу Туреччину», як повідомляє DW.

Західні лідери більше не погрожуватимуть Туреччині процесом набуття членства в ЄС, заявив Ердоган та назвав Європу «фашистською і жорстокою».

Як повідомлялося, Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі» через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку.

Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали «легалізованим переворотом».