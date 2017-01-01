Ердоган обіцяє показати ЄС «зовсім іншу Туреччину» після 16 квітня
- Сьогодні, 13:58
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Турецький президент переконаний, що Євросоюз більше не погрожуватиме Туреччині процесом набуття членства
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 21 березня, заявив, що після референдуму 16 квітня Європа побачить «зовсім іншу Туреччину», як повідомляє DW.
Західні лідери більше не погрожуватимуть Туреччині процесом набуття членства в ЄС, заявив Ердоган та назвав Європу «фашистською і жорстокою».
Як повідомлялося, Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі» через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку.
Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали «легалізованим переворотом».