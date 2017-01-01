У Туреччині за три дні затримали 740 підозрюваних у тероризмі
- Сьогодні, 01:57
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У попередніх операціях проти РПК 8-15 лютого, були затримані 259 підозрюванихПротягом останніх трьох днів в рамках 36 різних операцій у Туреччині затримали 740 підозрюваних у зв’язках з забороненою Робітничою партією Курдистану.
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
Операції, якими керували представники спецпідрозділів, були спрямовані на запобігання можливих нападів з боку РПК і розкриття методів зв’язку підозрюваних з бойовиками.
Під час обшуків за адресами підозрюваних були вилучені обладнання та документи, один автомат Калашникова, чотири неліцензійних пістолети, 14 рушниць і 246 петард.
У попередніх операціях проти РПК 8-15 лютого, були затримані 259 підозрюваних, 39 з яких були взяті під варту.