  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Туреччині за три дні затримали 740 підозрюваних у тероризмі

    • Сьогодні, 01:57
    • Розсилка

    У попередніх операціях проти РПК 8-15 лютого, були затримані 259 підозрюваних

    Протягом останніх трьох днів в рамках 36 різних операцій у Туреччині затримали 740 підозрюваних у зв’язках з забороненою Робітничою партією Курдистану.

    Про це повідомляє Hurriyet daily news.

    Операції, якими керували представники спецпідрозділів, були спрямовані на запобігання можливих нападів з боку РПК і розкриття методів зв’язку підозрюваних з бойовиками.

    Під час обшуків за адресами підозрюваних були вилучені обладнання та документи, один автомат Калашникова, чотири неліцензійних пістолети, 14 рушниць і 246 петард.

    У попередніх операціях проти РПК 8-15 лютого, були затримані 259 підозрюваних, 39 з яких були взяті під варту. 

    Читайте також
    Туреччина зброя тероризм документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ