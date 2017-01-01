Смертна кара закриє Туреччині шлях до ЄС - Юнкер
- Сьогодні, 18:25
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Жан-Клод Юнкер
Глава Єврокомісії не хоче припиняти переговори з Туреччиною щодо вступу до ЄС
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що можливе відновлення смертної кари в Туреччині стане перешкодою для вступу країни до Євросоюзу.
Про це повідомляє DN.
За словами Юнкера, переговори з Туреччиною щодо вступу до ЄС не варто припиняти, їх можуть скасувати лише через небажання Анкари застосовувати європейські стандарти.
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Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині відбудеться референдум щодо внесення змін до конституції.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед своїми прихильниками в Стамбулі, заявив про неможливість відкладати застосування смертної кари після спроби військового перевороту.
Джерело: 112 Україна