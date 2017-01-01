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    Смертна кара закриє Туреччині шлях до ЄС - Юнкер

    • Сьогодні, 18:25
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    <span lang="UK">Жан-Клод Юнкер</span>
    Жан-Клод Юнкер

    Глава Єврокомісії не хоче припиняти переговори з Туреччиною щодо вступу до ЄС

    Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що можливе відновлення смертної кари в Туреччині стане перешкодою для вступу країни до Євросоюзу.

    Про це повідомляє DN.

    За словами Юнкера, переговори з Туреччиною щодо вступу до ЄС не варто припиняти, їх можуть скасувати лише через небажання Анкари застосовувати європейські стандарти.

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    Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині відбудеться референдум щодо внесення змін до конституції.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед своїми прихильниками в Стамбулі, заявив про неможливість відкладати застосування смертної кари після спроби військового перевороту.

    Джерело: 112 Україна

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