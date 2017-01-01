Facebook оштрафували через збір даних про користувачів

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Компанія Facebook використовувала особисті дані користувачів для адресної реклами

Національна комісія з інформаційних технологій і свободи Франції (CNIL) оштрафувала компанію Facebook на €150 тис. через збір даних користувачів соціальної мережі.

Про це йдеться на сайті комісії.

«CNIL ввела санкції в розмірі 150 тис. євро проти Facebook Inc», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення було прийняте після перевірки документів Facebook з метою контролю дотримання закону Франції про захист персональних даних користувачів даної соцмережі.

Згідно з інформацією французької нацкомісії, були виявлені численні порушення закону. Зокрема йдеться про те, що Facebook використовує особисті дані для адресної реклами.

Також повідомляється, що соцмережа стежила за пошуковими запитами своїх користувачів без їх відома за допомогою cookies, які містять історію відвідин сайтів та інформацію про вподобання.

CNIL направив Facebook перше офіційне повідомлення про претензії ще в січні 2016 року. Аналогічні розслідування також проводилися в Бельгії, Німеччині, Іспанії та Нідерландах.

До слова, сьогодні президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.

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Джерело: Укрінформ