Фірми родини секретаря міськради Дніпра від «Самопомочі» виграли тендерів на півмільярда – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В'ячеслав Мішалов

Структури батька секретаря міськради Дніпра отримали понад 466 мільйонів бюджетних коштів на будівництво і ремонт об'єктів міської інфраструктури

За сім місяців перебування лідера Дніпровської «Самопомочі» В'ячеслава Мішалова на посаді секретаря міськради, компанії, пов'язані з його батьком Дмитром Мішаловим, отримали підряди від міської влади на більш ніж 466 млн грн. Про це йдеться в статті «У Садового розіграли «золоту акцію» в Дніпрі», опублікованій в газеті «Деловая столица».

«Через три місяці після того, як В'ячеслав Мішалов зайняв крісло секретаря міської ради фірма «Завод Майстер-профі», що належить Дмитру Мішалову, виграла у пов'язаної з ним же структури «Майстер-строй» тендер на ремонт моста за 3,07 млн грн. Вже у вересні міськрада замовлав «Майстер-строю» капремонт Набережної Перемоги за 56,11 млн грн. Один за іншим ця компанія почала вигравати тендери і на ремонти міських доріг», - йдеться в статті.

Крім того, за даними «Ділової столиці», компанії, пов'язані з секретарем міськради Дніпра і соратником Андрія Садового, виграли низку тендерів на підключення бюджетних установ до Інтернету і установку відеоспостереження.

«За даними сайту «Наші гроші» на 20 жовтня 2016 року, за 7 місяців перебування В'ячеслава Мішалова на посаді секретаря міськради структури його батька отримали понад 466 мільйонів бюджетних коштів на будівництво і ремонт об'єктів міської інфраструктури», - йдеться в статті.

Видання нагадує, що група компаній «Майстер», підконтрольна дніпровському бізнесменові Дмитру Мішалову - батькові нинішнього секретаря міськради Дніпра, - під час президентства Віктора Януковича виступала підрядником знаменитого вертолітного майданчика в селі Пекарі під Каневом, на яку було витрачено в цілому 10 мільйонів доларів, і яка з моменту відкриття 1 березня 2013 року використовувалася за призначенням лічені рази.

Видання також повідомляє, що компанії Дмитра Мішалова в листопаді 2016 року виграли найбільш знаковий тендер в новітній історії Дніпра. «Компанія «Завод Майстер-профі» стала генпідрядником капремонту Центрального мосту (в народі - Нового моста) ще за 177,7 млн грн», - повідомляє «Деловая столица».

«ДС» нагадує, що в 2015 році В'ячеслав Мішалов висунувся в депутати міськради за списком партії «Самопоміч». На місцевих виборах партія пройшла до міськради, отримавши 5,9%. Фракції «Самопомочі» з її п'ятьма депутатськими мандатами вдалося стати «золотою акцією» в новій більшості. В'ячеслав Мішалов став секретарем міськради, а лідер виборчого списку «Самопомочі» Артем Хмельников - главою бюджетної комісії.

«Секретар - друга людина в місті після мера Філатова. Без нього, а також без голови бюджетної комісії не вирішується жодне більш-менш значуще питання про виділення бюджетних коштів», - йдеться в статті.