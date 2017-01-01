Посадовці «Укрзалізниці» в Дніпрі завдали державі збитків на 20 млн грн

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Поліція вже провела п’ять обшуків

Правоохоронці Національної поліції в Дніпропетровській області повідомили про відкриття кримінального провадження стосовно посадовців Укрзалізниці, яких підозрюють у розтраті державних коштів на суму 20 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

У поліції встановили, що службові особи регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» закуповували продукцію низької якості за завищеною ціною. Під час тендерних процедур вони використовували підроблені документи з недостовірними даними.

«З метою легалізації протиправних оборудок зловмисники використовували реквізити товариств з ознаками фіктивності. В результаті їх протиправних дій держава зазнала збитків на загальну суму близько 20 млн. гривень», - пояснюють у поліції.

В рамках кримінального провадження було проведено п’ять обшуків, під час яких вилучена фінансово-господарська документація, комп’ютерна техніка та гроші в загальній сумі 120 тис. гривень та 8 тис. євро.

Також в Нацполіції звітують, що їм вдалось отримати покази свідків, які підтверджують незаконну схему збагачення.

Як повідомляв «Главком», вчора стало відомо, що прокуратура Києва підозрює посадовців ПАТ «Українська залізниця» у завданні збитків компанії шляхом викупу акцій ПАТ «СК «Інтер-Поліс», сума шкоди оцінюється в 14,18 млн грн.