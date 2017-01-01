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    Журнал Spiegel помістив на обкладинку Трампа з лицем Путіна

    • Сьогодні, 07:29
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    «Скільки Путіна в Трампа?» - йдеться у підписі до зображення

    Німецький журнал Der Spiegel помістив на обкладинку нового номера портрет президента США Дональда Трампа з лицем російського президента Володимира Путіна.

    «Скільки Путіна в Трампа?» - йдеться у підписі до зображення.

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    У номері опублікована стаття, присвячена інформації про втручання Росії в президентські вибори в США.

    Як повідомляють ЗМІ, екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа – старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком.

    Нагадаємо, міністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США. 

    Генеральний прокурор США Джефф Сешнс двічі зустрічався з послом Росії в Вашингтоні Сєргєєм Кісляком до виборів американського президента.

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