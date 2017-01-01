Журнал Spiegel помістив на обкладинку Трампа з лицем Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Скільки Путіна в Трампа?» - йдеться у підписі до зображення

Німецький журнал Der Spiegel помістив на обкладинку нового номера портрет президента США Дональда Трампа з лицем російського президента Володимира Путіна.

«Скільки Путіна в Трампа?» - йдеться у підписі до зображення.

У номері опублікована стаття, присвячена інформації про втручання Росії в президентські вибори в США.

Як повідомляють ЗМІ, екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа – старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком.

Нагадаємо, міністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США.

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс двічі зустрічався з послом Росії в Вашингтоні Сєргєєм Кісляком до виборів американського президента.