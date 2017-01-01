Фійон закликає призупинити президентську кампанію у Франції через стрілянину у Парижі

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Франуса Фійон

Кандидати в президенти Франції Франуса Фійон та Марін ле Пен вже відмінили на п’ятницю передвиборчі заходи

Кандидат у президенти Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійон закликав в знак солідарності з жертвами нападу на Єлисейських полях призупинити кампанію з виборів глави держави.

Про це політик заявив у ході дебатів учасників президентської гонки на телеканалі France 2, повідомляє РБК.

«Я вважаю, що в тому контексті, в якому ми зараз живемо, немає місця для продовження кампанії», заявив Фійон.

Свою позицію республіканець пояснив тим, що, в даний момент, на його думку, кандидати на пост глави Франції «повинні продемонструвати солідарність з поліцією», загиблим в результаті інциденту співробітником правоохоронних органів, а також всіма тими, хто ризикує життям», щоб забезпечити їх безпеку.

«І тоді ми покажемо нашу солідарність з французами, які по праву стурбовані поширенням терактів», - зазначив Фійон, додавши, що «боротьба проти ісламського тоталітаризму» повинна бути «основним пріоритетом наступного президента і уряду».

Як зазначає Reuters, сам республіканець після нападу на поліцейських у центрі Парижа ухвалив рішення відмовитися від запланованої ним раніше на 21 квітня передвиборної поїздки у французькі Альпи.

Таке ж рішення, за інформацією BFM TV, прийняла лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен. Вона після перестрілки на Єлисейських полях скасувала свій візит в притулок для тварин в Монсо-ле-Мін і Сона і Луара. Тепер політик, як зазначає телеканал, збирається виступити вранці 21 квітня у своєму штабі в Парижі.

«Главком» повідомляв, що в четвер ввечері сталася стрілянина у центрі Парижу. В результаті нападу загинув один правоохоронець, ще двоє серйозно поранені.

Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було вбито правоохоронцями.

За даними французьких ЗМІ, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова».

Після стрілянини у центрі Парижу контртерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції, а очільник Франції Франсуа Олланд заявив, що стрілянина в центрі Парижа пов'язана з тероризмом.

Терористична організація «Ісламська держава» згодом взяла на себе відповідальність за влаштовану стрілянину.