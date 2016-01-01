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Фоторобот підозрюваного в оскверненні синагоги в Умані

Нацполіція Черкаської області оприлюднила фоторобот чоловіка, підозрюваного в оскверненні синагоги на могильному комплексі цадика Нахмана в Умані

Про це повідомляється на сайті Нацполіції Черкаської області.

Відповідно до опису поліції, підозрюваного на вигляд на вигляд 30-35 років, він має зріст близько 175 см, праве вухо у верхній частині деформоване внаслідок травми. Також чоловік був одягнений у світло-сіру куртку нижче пояса, сині джинси і темно-коричневі черевики.

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про підозрюваного, повідомити за тел.: (067) 397-09-59, (04744) 4-03-66 або 102.

Нагадаємо, в Умані Черкаської обл. 21 грудня осквернили синагогу. Група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Рабі Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи (видання зазначає, що вони були російською мовою), кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у синагогу, використавши сльозогінний газ перед втечею. Вандали також залили кров'ю підлогу і стіни молитовного дому. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліція розпочала кримінальну справу за фактом хуліганства, однак пізніше воно було перекваліфіковано за ч. 3 ст. 161 КК України ("Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками").

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