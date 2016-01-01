Почесний консул Ізраїлю прокоментував напад на синагогу в Умані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Вишняков

Ця ситуація – всього-на-всього провокація, та аж ніяк не спільна позиція українців по відношенню до ізраїльтян, наголосив дипломат

Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков сподівається, що винуватців варварського вчинку в Умані буде встановлено і покарано, а ізраїльтяни зрозуміють, що ця ситуація – всього-на-всього провокація, а не позиція українців.

Про це повідомили в Почесному консульстві Держави Ізраїль у Західному регіоні України.

«Відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України, винним загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Злочинці мають бути встановлені і сидіти за ґратами, щоб інші варвари ніколи не повторили їхній злочин», – сказав консул.

Він заявив, що, безумовно, шокований варварським нападом, що стався в синагозі цадика Нахмана в Умані, адже антисемітизм – «це страшна чума, яка існує не тільки в Україні, і з нею потрібно боротися рішуче».

Втім, найбільше консула турбує той факт, що акт насильства стосовно святинь єврейського народу було скоєно в момент зближення України та Ізраїлю.

«Нещодавно відбулося голосування резолюції ООН щодо Криму, в якому Ізраїль повністю підтримав суверенітет України. Також зовсім скоро відбудеться візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Ізраїль. Звичайно, є ті, кому це не подобається. Це – зрадники свого народу, які повинні бути суворо покарані», – наголосив Вишняков.

Він висловив задоволення, що генеральний прокурор України Юрій Луценко особисто взяв під контроль розслідування цієї справи.

Тепер, за його словами, ізраїльтяни повинні зрозуміти, що ця ситуація – всього-на-всього провокація, та аж ніяк не спільна позиція українців по відношенню до ізраїльтян. Вони вдячні українцям за дружбу і підтримку.

Як повідомляв «Главком», цієї ночі невідомі облили червоною фарбою вхід до могильного комплексу цадика Нахмана та залишили там відрізану голову свині.

Т.в.о. глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що дії зловмисників, які осквернили могильний комплекс цадика Нахмана в Умані, кваліфіковано за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної залежності або ставлення до релігії), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Головним управлінням Нацполіції у Черкаській області створено фахову слідчо-оперативну групу, до якої увійшли досвідчені та компетентні співробітники з метою якнайшвидшого розкриття злочину. На місці проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини та свідки кримінального правопорушення.

Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під контроль розслідування цього факту.