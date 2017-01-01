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    Франція гальмує в ЄС безвіз Україні - євродепутат

    • Сьогодні, 09:14
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    Ребекка Гармс
    Ребекка Гармс

    Ребекка Гармс каже, що всі інші країни Європи не проти скасування віз українцям

    Франція в Євросоюзі є останньою країною, яка гальмує надання Україні безвізового режиму.

    Про це на форумі «Європа-Україна» у польському Жешуві заявила депутат Європарламенту Ребекка Гармс, посилаючись на останні дані з МЗС Німеччини, повідомляє Укрінформ.

    «Але Україна незабаром отримає безвізовий режим, хоча поки що немає конкретної дати його запровадження», - зазначила депутат Європарламенту.

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    Гармс наголосила, що в Європі мають розуміти: для українців - це символ довіри між Україною та Єврокомісією.

    Євродепутат додала, що Європа повинна усвідомлювати: усе що Росія робить проти України на сході країни і у Криму, вона робить також і проти країн ЄС.

    «Через три роки після Майдану ми краще знаємо про кремлівську стратегію, ніж раніше», - заявила вона.

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