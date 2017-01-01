  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Від результатів президентських виборів у Франції залежить існування ЄС - віце-канцлер Німеччини

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка
    <span>Зігмар Габріель</span>
    Зігмар Габріель

    Чиновник вважає вибори у Франції на Нідерландах доленосними для всього Є

    У Німеччині вважають, що від результатів президентських виборів у Франції залежить існування Європейського союзу.

    Читайте також

    Про це заявив міністр економіки, віце-канцлер уряду Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, Габріель заявив, що Європейський союз може розвалитися, якщо популісти у Франції чи Нідерландах здобудуть перемогу на виборах у цьому році.

    «Президентські вибори у Франції цієї весни є доленосними виборами в Європі», - сказав Ґабріель.

    Він також зазначив, що існує загроза розвалу ЄС.

    «Після Brexit в минулому році, якщо противники Європи знову будту керувати в Нідерландах або у Франції, ми зіткнемося з загрозою, що найбільший цивілізаційний проект 20-го століття, а саме Європейський союз, може розвалитися», - написав він.

    Читайте також
    ЄС вибори Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ