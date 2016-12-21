Європарламент проголосує 2 лютого за безвіз для Грузії

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Питання включено до порядку денного чергової сесії

У четвер, 2 лютого, Європарламент проголосує за скасування візових вимог для грузинських громадян.

Це питання включено до порядку денного чергової сесії законодавчого органа ЄС у Брюсселі.

Згідно з політичним рішенням країн-членів Євросоюзу, скасування візових вимог громадян Грузії, а також України набуде чинності лише після введення нового механізму призупинення візових режимів для усіх третіх країн.

Нагадаємо, Порошенко сподівається на запуск безвізу з ЄС у найближчі тижні.

Раніше посол ЄС заявив, що Україна отримає безвіз за кілька місяців.

У Європарламенті також прогнозують безвіз для України у травні 2017 року.

Як повідомлялося, 7 грудня за результатами чергового раунду переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією ухвалено проект законодавчої резолюції про новий механізм призупинення безвізових режимів з усіма третіми країнами, від чого залежить рішення про скасування візових вимог для громадян України.