  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Європарламент проголосує 2 лютого за безвіз для Грузії

    • Сьогодні, 13:40
    • Розсилка

    Питання включено до порядку денного чергової сесії

    У четвер, 2 лютого, Європарламент проголосує за скасування візових вимог для грузинських громадян.

    Це питання включено до порядку денного чергової сесії законодавчого органа ЄС у Брюсселі.

    Читайте також

    Згідно з політичним рішенням країн-членів Євросоюзу, скасування візових вимог громадян Грузії, а також України набуде чинності лише після введення нового механізму призупинення візових режимів для усіх третіх країн.

    Нагадаємо, Порошенко сподівається на запуск безвізу з ЄС у найближчі тижні.

    Раніше посол ЄС заявив, що Україна отримає безвіз за кілька місяців.

    У Європарламенті також прогнозують безвіз для України у травні 2017 року.

    Як повідомлялося, 7 грудня за результатами чергового раунду переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією ухвалено проект законодавчої резолюції про новий механізм призупинення безвізових режимів з усіма третіми країнами, від чого залежить рішення про скасування візових вимог для громадян України.

    Читайте також
    безвізовий режим Грузія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ